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Под Казанью вертолет приземлился посреди поселка

11:46, 14.03.2021
Под Казанью вертолет приземлился посреди поселка
Фото: скриншот

В Лаишевском районе Татарстана вертолет приземлился посреди поселка прямо на дороге. После этого он снова поднялся в небо. Таким видео поделились пользователи в соцсетях.

Председатель поселка позвонил в полицию. Там ему сообщили, что это отработка учебной посадки в жилом массиве. Местные жители возмутились произошедшим, поскольку считают, что для проведения учений нужно предупреждать об этом жителей и спрашивать их согласия.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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