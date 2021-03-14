Под Казанью вертолет приземлился посреди поселка

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В Лаишевском районе Татарстана вертолет приземлился посреди поселка прямо на дороге. После этого он снова поднялся в небо. Таким видео поделились пользователи в соцсетях.



Председатель поселка позвонил в полицию. Там ему сообщили, что это отработка учебной посадки в жилом массиве. Местные жители возмутились произошедшим, поскольку считают, что для проведения учений нужно предупреждать об этом жителей и спрашивать их согласия.

Маргарита Головатенко