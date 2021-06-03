«Автодор» и МТС обеспечат связью трассу М-12 Москва — Казань

ПАО «МТС» и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.



Сотрудничество предполагает строительство телеком-инфраструктуры и предоставление услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс. По условиям соглашения «Автодор» обеспечит подключение к объектам связи электроэнергии на всей протяженности дорог, устанавливая антенно-мачтовые сооружения и организовывая подъезды к ним. МТС будет размещать на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.

По этому механизму сотрудничества будет обеспечиваться связь при строительстве скоростной трассы М-12 Москва — Казань и ее продолжения от Казани до Екатеринбурга, а еще на ЦКАД в Московской области.

Фото: pixabay.com

«Автодор» уже сотрудничал с федеральными операторами связи. Пример тому — проект М-11 «Нева».

Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва — Казань составит 639 миллиардов рублей. Ожидается, что она окупится через 9—10 лет, об этом рассказывал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Маргарита Головатенко