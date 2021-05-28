Татарстан будут рекламировать в «Сапсане», московских аэроэкспрессах и соцсетях

Как Татарстан планирует привлекать московских и петербургских туристов

В преддверии периода отпусков Госкомитет по туризму Татарстана потратит несколько десятков миллионов рублей на продвижение туристических возможностей республики — преимущественно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Ведомство объявило тендеры на закупку рекламы в поездах — «Сапсане», курсирующем между двумя столицами, и московских аэроэкспрессах.

На рекламу в «Сапсане» (скоростной поезд, позволяющий добраться из Москвы в Петербург и наоборот примерно за 4 часа) из бюджета республики в этом году готовы потратить почти 12 млн рублей, следует из опубликованного на этой неделе тендера. На эту сумму разместят рекламу на откидных столиках и задних спинках кресел до конца года.



На рекламу в аэроэкспрессах выделено еще 9,5 млн рублей — эта рекламная кампания охватит поезда в Шереметьево, Домодедово и Внуково (в Жуковский аэроэкспресс не ходит). Рекламироваться Татарстан там будет в том же формате и в те же сроки.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Госкомитет РТ по туризму выделил 3,5 млн на таргетированную рекламу в социальных сетях, направленную на аудиторию Москвы, ПФО и Татарстана. На этой неделе ведомство добавило еще 2,24 млн на эти цели — но уже на другую аудиторию, жителей Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска. Общий охват этих кампаний должен составить: 2,27 млн — пользователи из Петербурга в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «ВКонтакте», 77 тыс. — из Мурманска, 70 тыс. — из Архангельска («Инстаграм» и «ВКонтакте»).

К слову, предыдущий тендер выиграла компания из Иннополиса — «Центр образовательных компетенций НТИ», снизив цену с 3,5 млн рублей аж до 1,25 млн рублей. Как следует из информации на сайте компании, основная ее деятельность — все-таки не маркетинг, а именно образовательные программы.

В пресс-службе Госкомитета РТ по туризму сообщили «Реальному времени», что рекламу в аэроэкспрессах закупали и раньше, однако в этом году добавились новые инструменты — та же таргетированная реклама.

Сергей Иванов надеется, что Татарстан в новом сезоне турпоток восстановится до уровня 2019 года. Фото: Максим Платонов

Что ждет Татарстан в новом сезоне

В Госкомитете Татарстана по туризму пока не делают прогнозов на этот туристический сезон. Сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова упомянула, что подробный расклад по турсезону дадут на брифинге на следующей неделе. Также она сказала, что сейчас власти республики работают над вопросом смягчения «ковидных» ограничений перед туристическим сезоном. Однако пока говорить о конкретных мерах не следует — региональное Управление Роспотребнадзора еще не давало никаких рекомендаций. Сегодня же замглавы управления Любовь Авдонина отметила, что ситуация с коронавирусом в республике остается на прежнем уровне и представителей ведомства это настораживает.

Вместе с тем определенные планы на турсезон звучали из уст главы Госкомитета по туризму Сергея Иванова в апреле — тогда он говорил, что Татарстан в новом сезоне планирует восстановить турпоток до уровня 2019 года. «Время покажет, каким будет результат. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы дойти хотя бы до уровня позапрошлого года», — говорил Иванов.

В недавнем интервью Иванов также называл примерный бюджет Госкомитета РТ по туризму на продвижение Татарстана — не более 100 млн рублей. Так что пока у Госкомитета, вероятно, еще остаются финансовые возможности для проведения новых рекламных кампаний.

Александр Артемьев