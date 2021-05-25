В Зеленодольском районе РТ ищут пропавшего мужчину

Фото: МЧС по РТ

24 мая в 17.06 в службу МЧС поступило сообщение, что на острове Большой Зеленый около п.г.т. Васильево в Зеленодольском районе пропал мужчина 1947 года рождения, сообщает МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

Туда прибыли сотрудники полиции, инспекторы ГИМС, спасатели и кинологи МВД. Есть подозрения, что мужчина утонул — его лодка не месте. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 25 мая утром к поискам приступили водолазы из Казани.



Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани на озере Глубокое утонул мужчина 1941 года рождения.

Маргарита Головатенко