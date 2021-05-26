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Посреди будущей велодорожки в Альметьевске появился светофорный столб

10:33, 26.05.2021
Посреди будущей велодорожки в Альметьевске появился светофорный столб
Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске на месте строительства велодорожки появился светофорный столб. Препятствие заметил очевидец на перекрестке Шоссейная — Тухватуллина.

Судя по кадрам, рабочие проложили велодорожку прямо через светофорный столб и стоящий рядом дорожный знак.

«Светофор посередине дорожки прям. Красота! Биба и Боба* стоят», — комментирует автор ролика.

*Биба и Боба — главные герои комедийного сериала, которые готовятся поступать в вуз, но ленивы и не хотят себя напрягать.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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