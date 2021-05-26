Три человека погибли при столкновении российского и японского судов в Охотском море

При столкновении судна «Дай-хати Хокко-мару» рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии с российским судном «Амур» погибли три человека, сообщает RT со ссылкой на телеканал NHK.



Инцидент произошел у побережья острова Хоккайдо в Охотском море. В результате столкновения японское судно перевернулось. На борт «Амура» доставили пять японских рыбаков. Оставшихся без сознания трех человек не удалось спасти. Информации о пострадавших россиянах нет.

Маргарита Головатенко