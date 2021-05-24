Великобритания предупредила о санкциях против «Северного потока — 2» после инцидента с самолетом в Минске

Лондон рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» после вчерашнего инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Глава британского дипломатического ведомства выразил сомнения по поводу того, что инцидент с самолетом Rayanair мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы». По мнению Рааба, странам Запада нужно изучать вопрос о том, как «отнять власть» у президента Белоруссии Александра Лукашенко, который слишком тесно сблизился с Москвой.

Санкционная политика в этом случае не единственный возможный инструмент в британском арсенале. Рааб считает, что необходимо «держать открытой и дверь для дипломатии на случай, если более прагматично настроенные представители [белорусского] режима выразят готовность совершить положительные шаги», передает ТАСС.

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе на борту в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. После посадки в белорусской столице задержали летевшего этим рейсом бывшего главреда telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Самолет продолжил полет спустя пять часов. Западные страны осудили действия Белоруссии.



Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва призывает не оценивать поспешно ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.



Татьяна Леухина