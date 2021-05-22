Инвестор оценил приложение, созданное студентами Иннополиса, в $1 млн

Один из стартапов Иннополиса — дейтинг-приложение на основе голосовых сообщений, над которым работают студенты татарстанского университета Иннополис, оценили в $1 млн. Об этом сообщил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов в Instagram.

Компания Diginavis уже внесла стартовые инвестиции в размере 10%. Совсем скоро приложение станет доступно в AppStore, а чуть позже и на Android.

На сегодняшнем очередном экспертном совете были рассмотрены новые стартапы, желающие вступить в ряды Иннополиса. Проекты представляли ребята из Самары, Уфы, Таганрога, Алтайского края, Минска и других городов.

В апреле в Иннополисе создали автоматизированную систему сдачи экзаменов по вождению. Предполагается, что новая технология повысит прозрачность сдачи теоретической и практической частей экзамена.