В Татарстане на пожаре пострадал 12-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Тукаевском районе Татарстана на пожаре в сарае пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел сегодня днем в населенном пункте Калмаш. Сарай загорелся на площади 50 кв. м. Пострадавший ребенок получил ожоги нижних конечностей и лица — площадью 15%.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Открытое горение пожарные ликвидировали спустя 23 минуты после вызова. Причина происшествия устанавливается.