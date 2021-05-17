В Татарстане на пожаре пострадал 12-летний мальчик
В Тукаевском районе Татарстана на пожаре в сарае пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня днем в населенном пункте Калмаш. Сарай загорелся на площади 50 кв. м. Пострадавший ребенок получил ожоги нижних конечностей и лица — площадью 15%.
Открытое горение пожарные ликвидировали спустя 23 минуты после вызова. Причина происшествия устанавливается.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым