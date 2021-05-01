В Казани на празднование Дня России намерены потратить более 9,5 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Из бюджета Казани на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России, планируют потратить более 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Мероприятия пройдут на Кремлевской набережной. Концертная программа должна длиться не менее трех часов, вести ее должны два ведущих на русском и татарском языках. Подрядчик также должен организовать выступление звезды российской эстрады, ансамблей народного, современного и эстрадного танца, детского танцевального коллектива и т.д.

В обязанности подрядчика также входит организация праздничного салюта в честь Дня России. Он должен длиться не менее двух минут.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявку на участие в тендере можно до 14 мая. Аукцион проведут 17 мая. Заказчиком выступает Управление культуры исполкома Казани.

Также власти Казани объявили тендер на организацию и проведение Дня республики и города. На их празднование из городского бюджета планируют потратить почти 28 млн рублей.



Татьяна Демина