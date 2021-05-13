Россиян предупредили о недостаточной защите персональных данных в WhatsApp

Роскомнадзор предупредил жителей России, пользующихся WhatsApp, о недостаточной защите их персональных данных. Это связано с тем, что мессенджер передает значительный объем информации компании Facebook.

«Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — объяснили в Роскомнадзоре.

В ведомстве заявили, что россияне должны четко представлять риски, связанные с передачей их персональных данных иностранным компаниям, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Напомним, что с 15 мая WhatsApp ограничит возможности пользователей, которые к этому времени не примут новые условия политики безопасности и конфиденциальности.



Татьяна Демина