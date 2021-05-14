В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

В Казани вечером по состоянию на 17.44 образовались 8-балльные пробки. Иногда дорожная ситуация оценивалась в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромный затор из-за нескольких ДТП образовался на Академика Арбузова. Пробка тянется от Аграрной улицы, проспекта Победы и до Сибирского тракта. Также движение затруднено на улице Мира.

Парализовало движение из-за нескольких аварий на улице Николая Ершова, Вишневского. Заторы наблюдаются на Кировской дамбе, Лево-Булачной улице, Достоевского, Пушкина.

Также в пятницу пробки образовались на выездах из города: в Авиастроительном районе движение затруднено от моста на Дементьева до Камчатской улицы в Сухой Реке, в Приволжском районе на Борисковской улице.