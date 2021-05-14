В Совфеде предложили указывать на упаковках цену производителя

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что если бы на упаковках указывалась не только окончательная стоимость, но и цена производителя, это было бы правильно.

— Чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получил пять рублей, а потребителю [продукт] предлагается за 20 рублей, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Такое нововведение позволило бы сделать прозрачными все процессы, в том числе понять, какова цепочка посредников.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Татьяна Леухина