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В Совфеде предложили указывать на упаковках цену производителя

14:53, 14.05.2021 3
В Совфеде предложили указывать на упаковках цену производителя
Фото: realnoevremya.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что если бы на упаковках указывалась не только окончательная стоимость, но и цена производителя, это было бы правильно.

— Чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получил пять рублей, а потребителю [продукт] предлагается за 20 рублей, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Такое нововведение позволило бы сделать прозрачными все процессы, в том числе понять, какова цепочка посредников.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    интересное предложение. думаю быстро похоронят его
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  • Анонимно 14 май
    "на упаковках ". "труд сельхозработник". Уже противоречия. Сельхозработник не производит упаковку. В принципе идея хорошая. Я бы ещё тогда добавил информацию сколько налогов содержится в цене продукта.
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  • Анонимно 14 май
    Еще цены из столовой совета федерации приведите, толку будет столько же.
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