Психолог рассказала, как родителям справиться с тревожностью после трагедии в казанской гимназии

Большая ошибка родителей, которые тревожатся за детей, — проговаривать свои страхи в их присутствии. Об этом заявила в прямом эфире научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования Эльвира Башлай.

«Предупредить все опасности невозможно: где пробежит собака, где ребенок столкнется с агрессией сверстников. Важно проинструктировать ребенка, как он должен вести себя, если почувствуют опасность. Надо научить ребенка, что делать для того, чтобы получить помощь», — рассказала Башлай.

Также родители не должны критиковать и искать виноватых, так как ребенок может делать свои выводы и еще больше заразиться тревожностью от родителей.

Ранее научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования Татарстана Эльвира Башлай рассказала, как помочь семье, ребенок которой получил психологическую травму.

Ольга Плешкова