Эксперт рассказала, как помочь детям, получившим психологическую травму

Научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования Татарстана Эльвира Башлай рассказала, как помочь семье, ребенок которой получил психологическую травму.

Если родители поняли, что ребенку страшно, родитель должен показать спокойствие и возможность выразить свои эмоции. Также необходимо пристально следить за психоэмоциональным состоянием.

«Нужно быть терпеливым слушателем, дать возможность высказать свой страх. Родители должны помочь ребенку выразить страх и напряжение, например, заняться лепкой или конструктором. Если ребенок маленький — переключить внимание, постарше — дать возможность выразить свои эмоции», — сказала Башлай.

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Ольга Плешкова