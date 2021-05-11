Жириновский раскритиковал идею вернуть смертную казнь за убийство детей после трагедии в Казани

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал идею лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова вернуть смертную казнь за убийства детей после трагедии в Казани. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По его словам, это ничего не даст, так как на теракты и массовые расстрелы и так идут смертники.

Фото: realnoevremya.ru

«Они чаще всего сами в итоге оканчивают жизнь самоубийством или готовы погибнуть в процессе. Так что такие предложения — это детский лепет, и пока он раздается из уст депутатов, больших успехов мы не достигнем», — высказал свое мнение политик.

Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийства детей в УК РФ.

Трагедия в казанской гимназии унесла жизни девяти человек, семь из них — дети. 21 человек получил ранения. Все, что нужно знать об инциденте, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина