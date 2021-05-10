В Казани за сутки произошло 32 ДТП, задержаны 7 водителей без прав

Фото: ГИБДД по РТ

За 9 мая в Казани задержали семь водителей, не имеющих права управления, и четыре пьяных водителя, сообщает Госавтоинспекция города.



В отделы полиции также доставили трех водителей. Двух — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, у еще одного было поддельное водительское удостоверение.

Всего за 9 мая произошло 32 ДТП, одно — с пострадавшими (в результате столкновения) и 31 с материальным ущербом.

Фото: ГИБДД по РТ

9 мая в 04.20 на 127-м км трассы Казань — Оренбург произошла авария: столкнулись фура «МАН» и микроавтобус «Рено Трафик». Погибли пять человек, четырех доставили в больницу. На место выезжали четыре бригады скорой помощи. После ДТП прокуратура сообщила о проведении проверки. Водитель грузовика остался жив и просил прощения у родных и близких.



За 8 мая в Казани задержали 17 пьяных водителей, еще трое задержанных не имели прав на управление автомобилем.



Маргарита Головатенко