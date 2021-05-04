Около 40 бывших сотрудников МВД Белоруссии лишат специальных званий

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что около 40 бывших сотрудников органов внутренних дел будут лишены специальных званий в соответствии с решением президента страны.

«Это инициатива министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий, званий сотрудников органов внутренних дел, наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами», — отметил глава МВД, слова которого приводит агентство БелТА.

Также президент Белорусии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишатся воинских и специальных званий.

Алексей Нечаев