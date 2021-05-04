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Посла России вызвали в МИД Франции из-за контрсанкций Москвы

19:36, 04.05.2021
Посла России вызвали в МИД Франции из-за контрсанкций Москвы
Фото: pixabay.com

В МИД Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников вызвали посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», — сказал российскому послу представитель французского МИД.

Отмечается, что встреча прошла накануне.

Ранее Европейский союз вызвал постоянного представителя России в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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