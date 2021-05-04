Треть опрошенных россиян опасаются снижения доходов из-за длинных майских каникул

Треть опрошенных россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских каникул. Однако каждый десятый гражданин планирует увеличить свои заработки, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

Около 56,6% респондентов считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. 33,8% респондентов выразили опасение, что их доход может снизиться. Еще 9,6% надеются, что смогут заработать больше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новость об увеличении майских выходных в основном никак не повлияла на план россиян. Большинство опрошенных (67,8%) несмотря на дополнительные нерабочие дни останутся дома, как и собирались изначально. Каждый четвертый (27,3%) поедет за город. Лишь 1,5% респондентов сообщили о планах отдохнуть на курортах (в стране или за ее пределами).

Исследование проводилось в конце апреля, в нем приняло участие 1,5 тысячи человек по всей России, передает «РИА Новости».

Исследование, проводимое перед майскими праздниками, показало, что 18% россиян изменили свои планы после новостей о том, что они продлятся 10 дней.



Татьяна Леухина