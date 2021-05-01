Власти Казани на проведение Дня республики и города планируют потратить почти 28 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани на организацию и проведение Дня республики и города власти планируют потратить почти 28 млн рублей из городского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупок.

Победитель аукциона будет должен заняться электрообеспечением мероприятий, предоставить услуги клининга на площадках их проведения, в том числе обеспечить сбор и вывоз мусора. Подрядчику также необходимо украсить город к проведению торжества.

На него также возлагается обязанность по организации концертной программы Дня республики и города продолжительностью не менее 4 часов. Сценарий необходимо предварительно согласовать с заказчиком. В праздничной программе должны быть предусмотрены выступления звезды российской эстрады, в том числе ретро-исполнителей.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города и республики, пройдут на территории международного конно-спортивного комплекса «Казань» и Казанской ратуши, а также на других городских площадках.

Фото: Илья Репин (архив)

Подать заявку на участие в тендере можно до 18 мая включительно, аукцион проведут 19 мая. Заказчиком выступает Управление культуры исполкома Казани.

Татьяна Демина