Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT

Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, сообщает «РИА Новости».

При отключении России от SWIFT страна будет использовать другие возможности, заявил замглавы МИД Александр Панкин.



Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключения от западных платежных систем.

Алексей Нечаев