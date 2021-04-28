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Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT

17:23, 28.04.2021 1
Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT
Фото: pixabay.com

Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, сообщает «РИА Новости».

При отключении России от SWIFT страна будет использовать другие возможности, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключения от западных платежных систем.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 апр
    В ответ запретить ввоз для утилизации любого отработанного ядерного топлива на территорию России. А так же запретить экспорт в Эвропу газа, нефти и нефтепродуктов. И ещё уменьшить продажу золота англичанам на 90%, для порядка.
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