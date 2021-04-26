В Чистополе нашли незаконную свалку рядом с многоквартирным домом

В Чистополе обнаружили несколько мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления: у многоквартирного жилого дома №79 по улице Привалова и на пересечении улиц Октябрьской и Бутлерова.

Нарушение законодательства выявила прокуратура при проверке территории города после жалоб местных жителей в соцсетях и системе «Народный контроль».

Надзорное ведомство внесла в адрес исполкома Чистополя представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Оно находится на стадии рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что с 1 апреля, с начала санитарно-экологического двухмесячника, в Татарстане обнаружили 1 099 свалок, 63% из которых уже ликвидировали. В Минэкологии РТ обратили внимание, что в Чистопольском районе, а также Нижнекамском, Алексеевском, Азнакаевском, Мензелинском, Ютазинском районах, Набережных Челнах и Казани не организовали должную работу по ликвидации мусора.



Татьяна Демина