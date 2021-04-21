Рафик Якубов: «Ак Барс» хочет сохранить Галиева»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о переходе нападающего казанцев Станислава Галиева в московское «Динамо».

«Галиев отыграл четыре сезона в команде, всегда был у нас в лидерах среди бомбардиров. Парень очень талантливый, думающий, хорошие руки, хороший бросок. Конечно, у нас есть большое желание сохранить его в команде. До 30 апреля он игрок нашей команды», — сказал Якубов.

Напомним, контракт Галиева с «Ак Барсом» рассчитан до конца апреля нынешнего года. Сообщалось, что в ближайшее время нападающий перейдет в московское «Динамо».