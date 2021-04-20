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Ксения Лукичева покидает пост главреда казанского интернет-журнала «Инде»

14:14, 20.04.2021
Ксения Лукичева покидает пост главреда казанского интернет-журнала «Инде»
Фото: Dmitry Raimov (facebook.com/loukichev)

Главный редактор казанского интернет-журнала «Инде» Ксения Лукичева покидает свой пост. Об этом сообщили в издании.

Лукичева стала главредом «Инде» в августе 2019 года. До этого она занимала пост главного редактора в интернет-издании «Площадь Свободы».

Как объяснили в «Инде», Лукичева уходит из журналистики.

Экс-главред AdMe.ru и бывший креативный директор портала ivi.ru Ксения Лукичева запустила издание «Площадь Свободы» в сентябре 2018 года. «Реальное время» публиковало интервью с журналисткой.

Татьяна Леухина
ТехнологииМедиаОбщество Татарстан
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