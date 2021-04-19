РПЛ выступила против создания футбольной Суперлиги

Российская премьер-лига (РПЛ) выступает против создания футбольной Суперлиги. С таким заявлением выступил президент лиги Сергей Прядкин.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Сергей Прядкин. Фото: premierliga.ru

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги, где планируется выступление исключительно топовых клубов Европы. В число первых 12 участников турнира вошли испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Первые матчи планируется провести уже в августе нынешнего года.

Вскоре к этим 12 командам могут присоединиться еще три европейских клуба.