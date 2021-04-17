В Казани сгорел двухэтажный коттедж — видео с места происшествия

Фото: МЧС РТ

В Казани сгорел двухэтажный коттедж в СНТ КМПО-7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 11.52. Заявитель сообщил, что на повороте на Сухорецкое кладбище горит частный дом из бруса.

В 12.52 объявлена локализация. Открытое горение ликвидировано на площади 200 кв. м в 13.01.

Пострадавших в пожаре нет. В соцсетях сообщают, что дом был нежилым несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана в поле загорелась трава: огонь подходит к жилым домам.