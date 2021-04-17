В Лаишевском районе Татарстана в поле загорелась трава: огонь подходит к жилым домам

Фото: кадр видео

В поселке Тангачи Лаишевского района Татарстана в поле загорелась трава, в результате чего огонь подбирается к жилым домам в поселке. Видео с места очевидец прислал в редакцию «Реального времени».

«Дым идет, трава горит, пора вызывать 112. О, как сильно горит, что творится! Боже мой, она возгорается!» — испуганно комментирует происходящее автор видео.

Жители видели, как строители что-то жгли, предположительно, битум.

На месте уже находятся сотрудники МЧС РТ. По словам местных жителей, один пожарный расчет приехал на место через 19 минут после вызова.

Открытое горение ликвидировали в 13.05. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили, что в республике уже зарегистрировано 73 факта загорания травы и мусора. Система космического мониторинга зафиксировала 36 термических точек. При повышенном уровне пожарной опасности Минниханов допустил возможность ограничения доступа к лесным массивам.



Ольга Плешкова