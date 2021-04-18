Российские ученые создали медицинские импланты с беспроводной зарядкой

В России создали медицинские импланты, следящие за состоянием человеческого организма изнутри, которые заряжаются без подключения к внешнему устройству. Его разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

Импланты заряжают, поднося к месту их расположения в теле человека специальное устройство. Передача энергии происходит через кожу. Эта система состоит из трех элементов: датчика, антенны и зарядного устройства.

По словам ученых, импланты с беспроводной зарядкой значительно облегчают жизнь пациентов: разработка позволяет отказаться от извлечения датчика из человека, что уменьшает риски занесения инфекции в организм.

Фото: Максим Платонов (архив)

Устройство можно использовать как для оперативной диагностики здоровья человека, так и для отслеживания состояния лабораторных и домашних животных, пишет ТАСС.

Отметим, что ученые университета Иннополис в Татарстане разработали первую в России цифровую операционную: хирурги смогут сделать 3D-модель органа, видео и изображения на основе данных МРТ, сохранить в облачном хранилище, а потом с помощью новой программы загрузить на очки смешанной реальности нужные модели и файлы для использования во время операции.



Татьяна Демина