Татарстан подписал соглашения в сфере образования и IT с Архангельской областью

Фото: пресс-служба президента РТ

Татарстан и Архангельская область подписали четыре соглашения, в том числе в сфере высшего образования и IT. Соглашения были подписаны на встрече президента республики Рустама Минниханова с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщает пресс-служба президента РТ.



Как отметил Минниханов, у регионов есть хорошие возможности для совместной работы, в том числе в сферах цифровизации, развития онлайн-форм продвижения продукции, закупок и продаж, развития комфортной городской среды, образования и подготовки кадров.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также Рустам Минниханов вручил Александру Цыбульскому медаль в честь 100-летия ТАССР.

Маргарита Головатенко