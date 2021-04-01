Татарстан подписал соглашения в сфере образования и IT с Архангельской областью
Татарстан и Архангельская область подписали четыре соглашения, в том числе в сфере высшего образования и IT. Соглашения были подписаны на встрече президента республики Рустама Минниханова с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщает пресс-служба президента РТ.
Как отметил Минниханов, у регионов есть хорошие возможности для совместной работы, в том числе в сферах цифровизации, развития онлайн-форм продвижения продукции, закупок и продаж, развития комфортной городской среды, образования и подготовки кадров.
Также Рустам Минниханов вручил Александру Цыбульскому медаль в честь 100-летия ТАССР.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым