Рудковская пригрозила раскрыть все скелеты в шкафу «Хрустального»

Фото: инстаграм-аккаунт Яны Рудковской

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская через СМИ обратилась к директору Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который недавно назвал ее «полной дурой».



«Рассказываете в интервью, какой вы молодец, что оскорбили женщину. Как вам все звонят и говорят, что вы правильно сделали, что меня оскорбили!»

— Передайте этому педагогу, что если он продолжит в том же духе в мой адрес, в адрес моей семьи, нашего клуба «Ангелы Плющенко» или хоть одного нашего спортсмена, я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального». Они с удовольствием поделятся со зрителями «кухней» «Хрустального», там, где он управляет и щечки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте!

«И посыпятся скелеты из закромов — скелеты Полишинеля! Все это знают, но молчат, так как боятся лишней искры. А из искры разгорится пламя», — пообещала Рудковская.



Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал скриншот новости с ошибкой, где говорилось, что Рудковская — жена Ягудина, а не Плющенко. «Не-е-е, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место», — подписал скрин экс-фигурист.

«Хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе», — ответила Рудковская.

Именно после этого Лайшев навал Рудковскую «полной дурой».

Напомним, в начале марта чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. До того она год провела под руководством Евгения Плющенко.