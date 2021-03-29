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В ВМФ раскрыли секрет подлодки «Черная дыра»

00:16, 29.03.2021 2
В ВМФ раскрыли секрет подлодки «Черная дыра»
Фото: wikipedia.org

Подводная лодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» бесшумна и незаметная из-за специальной конструкции двигателя, рассказал «Звезде» командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

С помощью двух дополнительных линий вала судно может выполнять маневры разворота на месте. В шестом отсеке находится силовая установка

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина «Петропавловск-Камчатский».

Ранее сообщалось, что две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень», а также подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» войдут в состав ВМФ России до конца текущего года.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 00:52
    За разглашение гостайны что там ему теперь положено?
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  • Анонимно 08:13
    Расстрел
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