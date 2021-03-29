В ВМФ раскрыли секрет подлодки «Черная дыра»
Подводная лодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» бесшумна и незаметная из-за специальной конструкции двигателя, рассказал «Звезде» командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.
С помощью двух дополнительных линий вала судно может выполнять маневры разворота на месте. В шестом отсеке находится силовая установка
Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина «Петропавловск-Камчатский».
Ранее сообщалось, что две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень», а также подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» войдут в состав ВМФ России до конца текущего года.
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