ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» до конца года

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Две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень», а также подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» войдут в состав ВМФ России до конца текущего года. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Основным ударным оружием на субмарине «Казань» будут крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

В начале февраля генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что подлодка в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ. Тогда, по его словам, она находилась на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний, не возникало. В корпорации готовились завершить часть своих работ к концу февраля.

Позже сообщалось, что головную атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в мае — июне 2021 года.