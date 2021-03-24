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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока марта в РПЛ

12:13, 24.03.2021
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока марта в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока прошедшего игрового месяца.

В число номинантов за март вошли пять футболистов — два из «Спартака» и по одному из «Рубина», «Локомотива» и «Зенита». На звание лучшего претендуют Джордан Ларссон, Александр Соболев, Джордже Деспотович, Маринато Гильерме и Вендел.

Лучший игрок определится по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Напомним, среди номинантов на лучшего тренера марта есть главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

СпортФутбол
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