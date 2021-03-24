Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера марта в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала кандидатов на звание лучшего тренера прошедшего игрового месяца.

В числе номинантов оказался наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. Под его руководством казанская команда провела в марте 4 матча, в которых одержала 3 победы и допустила 1 поражение. Несмотря на хорошие результаты, казанцы остались на восьмой строчке РПЛ.

Кроме него на звание лучшего тренера марта претендуют рулевые «Спартака» Доменико Тедеско, «Локомотива» — Неманья Николич, «Химок» — Игорь Черевченко и «Динамо» — Сандро Шварц.

Фото: vk.com/rpl

Победитель будет выявлен путем голосования среди болельщиков, экспертов Российской премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

Напомним, ранее Слуцкий сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».