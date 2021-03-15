В сгоревшем ТЦ в Самаре нашли нарушения в технологии монтажа фасада

Фото: скриншот

В сгоревшем в Самаре торговом центре «Скала» при проверке возможных причин возгорания специалисты выявили нарушения в технологии монтажа фасада. Об этом сообщает «Волга Ньюс».



По словам руководителя Госстройнадзора Самарской области Владимира Захарина, кроме нарушения технологии монтажа фасадной системы, обнаружено применение материалов с повышенными показателями пожарной опасности:

«Фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ «Скала», не используются при строительстве торговых центров, ни, тем более, что особенно важно, при строительстве социальных объектов, в том числе тех, которые возводятся в рамках национальных проектов».



В настоящий момент комиссия продолжает расследование.

Фото: соцсети

Напомним, 12 марта в центре Самары загорелся торговый центр «Скала». По одной из версий, возгорание в самарском торгово-офисном центре «Скала» началось под обшивкой фасада между первым и вторым этажами. Очевидцы сняли на видео, как мужчина ломает ее в попытке добраться до очага. Сотрудники компаний, снимающих офисы в «Скале», считают, что рабочие открытым пламенем разогревали систему пожаротушения, вмонтированную в фасад здания.

Маргарита Головатенко