Источник сообщил подробности пожара в Заинске, где сгорел памятник герою-освободителю

Фото: прокуратура РТ

Незадолго до возгорания памятника герою-освободителю на бульваре Победы в Заинске, около него зафиксировали подростков, сообщил «Реальному времени» источник.

Как рассказало осведомленное лицо, на камеры видеонаблюдения попали три-четыре подростка, которые играли возле вечного огня. После возгорания они убежали с места происшествия.

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы поступило в 18:39. Прокуратура Заинска и специалисты начали проверку. Ведомство проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника герою-освободителю.

Фото: прокуратура РТ

«Новый памятник изготовлен из огнеупорного материала — полимера», — говорится в сообщении Заинского района РТ. Его установили взамен старого 5 мая прошлого года.

