Источник сообщил подробности пожара в Заинске, где сгорел памятник герою-освободителю
Незадолго до возгорания памятника герою-освободителю на бульваре Победы в Заинске, около него зафиксировали подростков, сообщил «Реальному времени» источник.
Как рассказало осведомленное лицо, на камеры видеонаблюдения попали три-четыре подростка, которые играли возле вечного огня. После возгорания они убежали с места происшествия.
Напомним, по данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы поступило в 18:39. Прокуратура Заинска и специалисты начали проверку. Ведомство проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника герою-освободителю.
«Новый памятник изготовлен из огнеупорного материала — полимера», — говорится в сообщении Заинского района РТ. Его установили взамен старого 5 мая прошлого года.
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