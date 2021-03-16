В Челнах выпустили из СИЗО участника «Дома-2»

Накануне Набережночелнинский горсуд заменил реальный арест домашним 24-летнему Павлу Уломскому, участнику телевизионного реалити-шоу «Дом-2». Под стражей он находился с 11 марта по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщил «Реальному времени» адвокат фигуранта Эрик Валеев.



По версии следствия, Уломский осенью прошлого года в одном из мессенджеров договорился о сделке по продаже криптовалюты жителю автограда. Челнинец перечислил 254 тысячи рублей, но биткоинов так и не дождался и подал заявление в полицию.

По подозрению в этом преступлении уроженца Ростова-на-Дону Уломского задержали по месту жительства в Москве, доставили под конвоем в Челны и арестовали.

С ходатайством о более мягкой мере пресечения полицейские следователи обратились в суд лишь после того, как «строитель «Дома» и продавец биткоинов признал вину, а его близкие сняли квартиру в Набережных Челнах.

Павел Уломский провел на телепроекте «Дом-2» 55 дней — с октября по декабрь 2018 года.