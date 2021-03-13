Режиссер из Казани рассказала о планах снять фильм по технологии нейрокино

Режиссер из Казани Александра Валиева планирует снять фильм с использованием своей технологии нейрокино. Об этом она рассказала «Реальному времени».



Проект «Квантовое кино» — это новый вид интерактивного кино, в котором зритель «подсознательно» выбирает сюжетную линию фильма, а за процессом его выбора можно наблюдать на отдельном мониторе. Таким образом, человек смотрит свое персонифицированное, подстроенное под его эмоциональное состояние «квантовое» кино.

Сейчас режиссер находится в поиске инвесторов для своего стартапа.

— Требуемые инвестиции разбиты на два этапа. На первом нам требуется порядка 1 млн рублей, на втором — около 15 млн. Я пыталась действовать через гранты. Теперь стратегия несколько изменилась, и мы в поисках компании, которая заинтересована в нашем решении и готова вложиться, это мне кажется более разумным. На первом этапе мы планируем использовать частично готовое программное обеспечение, чтобы проверить нашу гипотезу. На втором этапе планируем уже разработку своего ПО.



Валиева уже обращалась и к режиссеру и сценаристу Александру Котту, и к режиссеру Тимуру Бекмамбетову. Первый отнесся к идее со скепсисом, а вот Бекмамбетов сказал, что готов тестировать разработку.



Подробнее о казанском стартапе — в материале «Реального времени».