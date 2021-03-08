Инспектора татарстанской таможни подозревают в получении взятки

Инспектора татарстанской таможни подозревают в получении взятки от пассажирки рейса Казань-Стамбул. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Согласно материалам дела, инспектор получил $300 от пассажирки за сокрытие незаконного перемещения через таможню $10 тысяч. Татарская транспортная прокуратура проверила законность возбуждения в отношении инспектора уголовного дела и признала его законным.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 290 УК РФ — до 8 лет лишения свободы. Дело находится под контролем Татарского транспортного прокурора.

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В марте приволжская транспортная прокуратура обеспечила выдачу Польше гражданина Белоруссии, которого разыскивали за совершение разбоя и захват заложника.

Маргарита Головатенко