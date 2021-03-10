В Казани задержан замглавы МЧС Татарстана Степущенко — подозревают в растрате

Фото: "Реальное время" (архив)

По данным «Реального времени», сегодня вечером в Следкоме по РТ задержали Олега Степущенко — заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В Следкоме не называют имя задержанного. Однако указывают его возраст — 52 года. Ровно столько два дня назад стукнуло Степущенко. Пост замминистра он занимает с 2012 года.

По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн. рублей. В дальнейшем неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС РТ данные работы приняли.

В результате, как полагают силовики, не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены.

Предварительно ущерб по делу оценен в 56,7 млн рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.

