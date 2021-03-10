В Казани задержан замглавы МЧС Татарстана Степущенко — подозревают в растрате
По данным «Реального времени», сегодня вечером в Следкоме по РТ задержали Олега Степущенко — заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
В Следкоме не называют имя задержанного. Однако указывают его возраст — 52 года. Ровно столько два дня назад стукнуло Степущенко. Пост замминистра он занимает с 2012 года.
По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн. рублей. В дальнейшем неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС РТ данные работы приняли.
В результате, как полагают силовики, не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены.
Предварительно ущерб по делу оценен в 56,7 млн рублей.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.
Справка
Степущенко Олег Александрович
- Родился 8 марта 1969 года в Москве
- Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск по специальности «инженер-электромеханик» (1992 г.), Юридический институт МВД России по специальности «юрист» (1998 г.).
- С 1986 по 1987 гг. — автослесарь 13 автокомбината объединения трансагентства г. Москвы.
- С 1992 по 1994 гг. — эксперт-криминалист, начальник отделения экспертов-криминалистов отделения экспертов-криминалистов Высокогорского РОВД РТ
- С 1994 по 1999 гг. — заместитель начальника Высокогорского РОВД РТ по кадрам
- С 1999 по 2003 гг. — начальник межрайонного отдела милиции по линии ЭК при МВД РТ
- С 2003 по 2009 гг. — начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ
- С 2009 по 2011 гг. — заместитель министра внутренних дел — начальник штаба МВД по РТ
- С 2011 по 2012 гг. — заместитель начальника полиции МВД по РТ
- С ноября 2012 г. — заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.
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