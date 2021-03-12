Соцсети: в Казани кондуктор выгнала пассажира, который пытался воспользоваться проездным своей жены

Фото: скриншот/соцсети

В Казани кондуктор одного из автобусов выгнала пассажира, который пытался воспользоваться проездным своей жены. Видео конфликта опубликовал в одном из местных сообществ«ВКонтакте» анонимный пользователь.

«Давайте вызывайте сотрудников полиции, я не выйду из автобуса, я законы хорошо знаю, меня не оштрафуют», — заявил мужчина. Кондуктор в свою очередь прочитала ему правила, по которым в случае подделки документа, в том числе проездного, у пассажира вправе изъять билет.

Сотрудница экипажа автобуса пригрозила мужчине составлением акта об изъятии проездного. Мужчина заявил, что на документе нет ни печати, ни подписи и все это мог написать кто угодно. Пассажиры поддержали кондуктора, заявив, что она права.

Закончился конфликт тем, что мужчина все-таки покинул автобус. На кадрах видно, что инцидент произошел на транспортном средстве, принадлежащем МУП «ПАТП №4».

Отметим, что с 1 по 10 марта жители Казани оставили 57 жалоб на кондукторов общественного транспорта. В частности, пассажирам предлагали перевести оплату за проезд на карту или проехать без билета за 25 рублей.



Татьяна Демина