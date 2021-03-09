Квартальнов: «В третьем периоде 5 минут играли в большинстве, где должны были забить. Есть над чем работать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог четвертого матча и всей серии с нижегородским «Торпедо» (4:1 в матче и 4:0 — в серии). Наставник казанцев назвал серию очень сложной, несмотря на быструю серию без поражений. Так же он отметил множество недоработок своей команды, в том числе игру в большинстве.



— Здорово, что мы все линии забивали. Поверьте, есть что улучшать. Мы сегодня играли в третьем периоде 5 минут в большинстве, где имели моменты и должны были забивать. Думаю, большинство надо улучшить. Есть те моменты, которые нужно подтянуть. Есть над чем поработать, подумать, — сказал Квартальнов.



Также специалист поделился мнением по поводу игры голкипера казанцев Тимура Билялова, который сменил в рамке Адама Рейдеборна по ходу серии.



— Пока да, можно сказать, что он основной. У нас так сложилось, что Адам приболел перед второй игрой. Он должен был играть. Тимур вошел, потом Альберт Яруллин получил травму, в большинстве у нас играют Микаэль Викстранд и Тревор Мёрфи — опять обстоятельства. Тимур — молодец. Думаю, оба вратаря будут играть в плей-офф.

Что касается Даниса Зарипова, у нас есть необходимость в каждом игроке. Он ездил на консультацию, сейчас вернется, посмотрим, начнем его готовить, проблем нет. Он в этом году очень долго отсутствовал, когда приболел. Мы знаем как его подготовить, — пообещал наставник «Ак Барса».

В следующем раунде «Ак Барс» может встретиться с победителем пары «Салават Юлаев» — «Трактор».