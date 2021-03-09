Виновного в пожаре в Иннополисе подрядчика привлекли к ответственности
Прокуратура Верхнеуслонского района привлекла к ответственности подрядчика, виновного в пожаре на объекте «Технопарк Б-1» особой экономической зоны «Иннополис».
Пожар произошел в прошлом году 8 декабря — в подвале шестиэтажного строящегося здания во время строительно-монтажных работ загорелась пластиковая емкость с соляркой.
На директора ООО «Реконструкция и развитие» возбудили дело об административном правонарушении по статье «нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ). В адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений.
Правонарушителя оштрафовали на 6 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли еще одного сотрудника предприятия, сообщает прокуратура РТ.
Напомним, общая площадь пожара в Иннополисе составила 85 кв. м. Из них на кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м. Тогда пострадали двое рабочих.
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