Виновного в пожаре в Иннополисе подрядчика привлекли к ответственности

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Прокуратура Верхнеуслонского района привлекла к ответственности подрядчика, виновного в пожаре на объекте «Технопарк Б-1» особой экономической зоны «Иннополис».



Пожар произошел в прошлом году 8 декабря — в подвале шестиэтажного строящегося здания во время строительно-монтажных работ загорелась пластиковая емкость с соляркой.

На директора ООО «Реконструкция и развитие» возбудили дело об административном правонарушении по статье «нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ). В адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений.

Правонарушителя оштрафовали на 6 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли еще одного сотрудника предприятия, сообщает прокуратура РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, общая площадь пожара в Иннополисе составила 85 кв. м. Из них на кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м. Тогда пострадали двое рабочих.

Маргарита Головатенко