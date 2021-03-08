NYT: США планирует провести несколько кибератак по России

Американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время США планирую провести несколько кибератак по российским системам, связанных со структурами власти.

По данным издания, в течение трех недель США произведут «скрытые контрудары». О них будут знать только президент России Владимир Путин, разведка и военные страны, но не остальной мир.

В статье отмечается, что кибератаки со стороны американский властей будут сочетаться с экономическими санкциями. В New York Times напомнили, что США приписывают Россию хакерский взлом, который удалось обнаружить только спустя несколько месяцев.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена готовит против России санкции и ряд других мер в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и кибератакой на компьютерные сети американских властей.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказывая, как американские власти планируют отреагировать на приписываемые России кибератаки заявил, что «Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции».

Татьяна Демина