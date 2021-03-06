Госстройнадзор РТ вынес предписаний на 1,7 млн рублей по итогам проверок объектов строительства

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ (архив)

В этом году инспекция Госстройнадзора провела 213 проверок строящихся объектов и вынесла по итогам предписаний на сумму 1 млн 710 тыс. рублей. Об этом сообщили в субботу на республиканском совещании в Доме правительства РТ.



Саморегулируемые организации проверили 233 организации, Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана — 352. По муниципальным образованиям в 17 районах выявили 134 нарушения, 126 — устранили. Так, новую статистику нарушений за указанный период предоставили 28 муниципалитетов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В прошлом году Госстройнадзор Татарстана сообщил о самом частом виде нарушений, которые допускают застройщики в республике, — это замена используемых стройматериалов.

Головатенко Маргарита