Бастрыкин: в последних противоправных митингах участвовали 1422 подростка

Сегодня на итоговой коллегии Следкома РФ глава ведомства Александр Бастрыкин поднял тему несанкционированных общественных акций января-февраля 2021 года.



По словам Бастрыкина, преимущественно в них участвовали граждане 18—27 лет, не имеющие определенных занятий. «Также имеются данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних», — сообщил он. После чего предложил рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, направленных на защиту ребенка «от воздействия манипуляторных техник».

Как сообщает пресс-служба СК, главный следователь страны также напомнил о приоритете защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств и важности предотвращения вовлечения подростков в противоправную деятельность.

В 2020 году в России расследовано 20 377 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В суд направлено 11 248 уголовных дел о преступных посягательствах в отношении детей.