Даниил Глейхенгауз: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется — неправда»

Хореограф Даниил Глейхенгауз, входящий в группу тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возобновлении Аленой Косторной тренировок с командой. По его словам, для этого фигуристке требуется решить финансовые вопросы по прежнему контракту.

«Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней. Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков (слева направо). Фото: vk.com/eteritutberidze

Слухи о том, что она уже у нас тренируется — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы», — сказал Глейхенгауз.

Напомним, чемпионка Европы Алена Косторная покинула академию Евгения Плющенко, куда перешла летом прошлого года из группы Этери Тутберидзе. Тренер фигуристки Плющенко уже подтвердил информацию о возвращении подопечной в отделение «Хрустальный» в школе «Самбо-70».