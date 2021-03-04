В России спроектируют первую со времен СССР миссию на Венеру

Российские ученые спроектируют миссию на Венеру. Она будет первой со времен СССР. На данный момент заключаются договоры с исполнителями.

Планируется, что межпланетная автоматическая станция «Венера-Д» отправится к одноименной планете уже в 2029 году, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.

По расчетам ученого, проектирование космического аппарат займет 2 года. Отправка в космос «Венеры-Д», исследование образцов планеты и района посадки станции станет лишь первым этапом запущенной в России венерианской программы.

На втором этапе планируется, что ученые займутся доставками с Венеры на Землю грунта, сообщил Зеленый.

Ранее сообщалось, что российские и американские ученые в 2026 году планируют запустить на планету исследовательскую станцию с посадочным аппаратом «Венера-Д» и эростатные зонды и субспутник массой до 120 кг, которые будут наблюдать за планетой на высоте 50—55 километров в течение 3 лет.

Фото: roscosmos.ru

В прошлом году исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко усомнился в существовании жизни на планете Венера, в атмосфере которой ученые обнаружили фосфин.



Татьяна Демина