Новости общества

17:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Роскосмос» усомнился в существовании жизни на Венере

16:29, 15.09.2020
«Роскосмос» усомнился в существовании жизни на Венере
Фото: roscosmos.ru

Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко усомнился в существовании жизни на планете Венера. Так он прокомментировал публикацию о том, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин (вырабатывают микроорганизмы), который может иметь биологическое происхождение.

По словам Блошенко, найденные «дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете». А достоверные сведения, как он отметил, могут быть получены только при контактном исследовании поверхности и атмосферы планеты, говорится на сайте «Роскосмоса».

Также «Роскосмос» и Российская академия наук проработали комплексную программу исследований Венеры, состоящую из нескольких миссий.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также