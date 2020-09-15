«Роскосмос» усомнился в существовании жизни на Венере

Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко усомнился в существовании жизни на планете Венера. Так он прокомментировал публикацию о том, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин (вырабатывают микроорганизмы), который может иметь биологическое происхождение.

По словам Блошенко, найденные «дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете». А достоверные сведения, как он отметил, могут быть получены только при контактном исследовании поверхности и атмосферы планеты, говорится на сайте «Роскосмоса».

Также «Роскосмос» и Российская академия наук проработали комплексную программу исследований Венеры, состоящую из нескольких миссий.